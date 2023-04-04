Здоровье 04 апреля 2023, 19:17 Геннадий Онищенко призвал запретить вейпы в России

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал полный запрет продажи вейпов и их ввоз в страну. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он выразил надежду, что в скором времени электронные устройства запретят на законодательном уровне. Однако Онищенко предостерег, что со стороны табачных компаний будет много возражений. В частности, они будут давить на то, что создают рабочие места и отчисляют налоги в бюджет. Но в решении этой проблемы нужно сконцентрироваться на другом.

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«Нам надо решать главную задачу, которая называется „Национальные цели развития“. Основной итог экономического, духовного, интеллектуального развития любого общества — продолжительность предстоящей жизни. Вот на нее, эту жизнь, и надо работать. А — не сокращать ее», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

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