Геннадий Малахов предложил заменить витамины пророщенным зерном

Ранее сайт RT опубликовал интервью с терапевтом-эндокринологом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Фатимой Дзгоевой, в котором она рассказала, что бесконтрольное потребление витаминов может нанести человеку вред. Геннадий Малахов согласился с врачом.

«Когда я был молодой и занимался спортом, я принимал витамины и видел, что после их приема моча окрашивалась в желтый цвет. Однако полезного они ничего не давали. И непонятно, почему преподносят информацию о витаминах, будто они сильно действуют», — отметил телеведущий.

По мнению Малахова, витамины в активном состоянии быстро портятся. Для хранения их необходимо высушить, но из-за этого они потеряют свои активные свойства.

Заменить привычные витамины он предложил пророщенным зерном.

«От проросшего зерна и свежевыжатых соков я ощущаю пользу. Можно все получать из своего рациона: я специально пью яблочно-свекольный сок три дня подряд, через месяц повторяю. И с зерном так же», — поделился телеведущий.