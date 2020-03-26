Геннадий Малахов: для укрепления иммунитета нужно пить много жидкости

Малахов убежден, что врачи из Китая боролись с коронавирусной инфекцией народными методами. По его мнению, основным лекарством был чай. Телеведущий посоветовал пить больше жидкости. Например, настоя ромашки или липы. Объем необходимо рассчитывать по формуле: 20 мл на один килограмм собственного веса.

«Фитонциды имбиря и другие вещества, которые в нем содержатся, прекрасно поднимают наш иммунитет и служат мощной защитой от различных заболеваний. Особенно полезно это для пожилых людей и детей», — добавил Малахов.

Он порекомендовал обратить внимание на ингаляции с эфирными маслами.

«В два литра кипятка необходимо добавить две капли эфирного масла можжевельника, пихты или эвкалипта. Над этим раствором нужно подышать 5—10 минут. Проводить процедуру три раза в день. Это будет прекрасная защита от бронхолегочных заболеваний, от разного рода инфекций, которые попадают к нам через нос», — пояснил ведущий.

По его словам, можно открывать окно в квартире и заниматься ходьбой на месте от 20 до 40 минут в день. Также следует принимать контрастный душ и сохранять спокойствие.