Генипавирус грозит миру? Инфекционист объяснил, что это и насколько опасно

Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса, способный заражать людей и животных. Опасность его распространения на территории всей планеты крайне низка, сообщил «360» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«Обнаружен новый вирус из так называемого семейства генипавирусов. Это семейство уже известно ученым, этот возбудитель относится к эндемичным, то есть распространен у определенных типов животных, проживающих на определенной территории», — рассказал ученый.

По его словам, речь идет преимущественно о Юго-Восточной Азии, Китае, Непале, Индии. Основной носитель — животные из семейства крыланов: летучие лисы и летучие собаки.

«Заражение человека подобными вирусами фиксировалось с конца ХХ века — было несколько вспышек, связанных с контактом с теми или иными животными. В одном случае было зафиксировано, что заболевание может в дальнейшем передаваться от человека к человеку», — напомнил Вознесенский.

Он отметил, что выявление нового генипавируса говорит о продолжении эволюционного процесса таких вирусов и о том, что некоторые из них могут преодолевать межвидовой барьер и вновь появляться у человека.

«Глобальную опасность распространения вируса на всю планету я бы оценил как крайне низкую. Эти заболевания природно очаговые, тесно связаны с ареалом распространения данного вида животных», — подчеркнул эксперт.

По мнению Вознесенского, информация о новом виде вируса представляет интерес для Роспотребнадзора, Минздрава — «и не более того».

Вирус передается в основном от контакта человека с «продуктами выделения животных». Туристам, выезжающим в названные им страны, ученый посоветовал поменьше контактировать с окружающей природой, непроверенными продуктами и источниками водоснабжения.

Специальной профилактики типа вакцинации от подобных вирусов на сегодняшний момент нет.