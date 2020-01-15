    15 января 2020, 14:46

    Генетики установили, где впервые появился вирус герпеса

    Ирина Нагайникова

    Ученые-генетики из Италии исследовали ДНК двух разновидностей вируса герпеса и смогли установить их «прародину». Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на издание Molecular Biology and Evolution.

    Родиной вируса герпеса оказался африканский континент. Общий «предок» современных разновидностей вируса HHV1 покинул Африку лишь около пяти тысяч лет назад, а предок HHV2 — только в XVIII веке.

    Массовые миграции древних гоминидов 60-100 тысяч лет назад не распространили вирус по планете. Ученые не смогли объяснить, с чем связан «прорыв» вируса пять тысяч лет назад. А вот «второе пришествие» в XVIII веке легко связали с развитием работорговли. На это указывает и высокое генетическое родство американской и африканской разновидностей герпеса.

    На планете герпес — одна из наиболее распространенных инфекций. Носителями вируса является порядка 90% населения Земли. HHV1 вызывает «простуду» на губах, HHV2 — генитальный герпес, а при заражении HHV6 и HHV7 развивается псевдокраснуха с высыпаниями и лихорадкой.

    Однажды попав в организм, вирус герпеса остается с человеком пожизненно. Лекарства существуют только для купирования симптомов обострений.

    Согласно последним исследованиям, герпес повышает вероятность развития других заболеваний: болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и даже некоторых форм рака.