Генетики установили, где впервые появился вирус герпеса

Родиной вируса герпеса оказался африканский континент. Общий «предок» современных разновидностей вируса HHV1 покинул Африку лишь около пяти тысяч лет назад, а предок HHV2 — только в XVIII веке.

Массовые миграции древних гоминидов 60-100 тысяч лет назад не распространили вирус по планете. Ученые не смогли объяснить, с чем связан «прорыв» вируса пять тысяч лет назад. А вот «второе пришествие» в XVIII веке легко связали с развитием работорговли. На это указывает и высокое генетическое родство американской и африканской разновидностей герпеса.

На планете герпес — одна из наиболее распространенных инфекций. Носителями вируса является порядка 90% населения Земли. HHV1 вызывает «простуду» на губах, HHV2 — генитальный герпес, а при заражении HHV6 и HHV7 развивается псевдокраснуха с высыпаниями и лихорадкой.

Однажды попав в организм, вирус герпеса остается с человеком пожизненно. Лекарства существуют только для купирования симптомов обострений.

Согласно последним исследованиям, герпес повышает вероятность развития других заболеваний: болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и даже некоторых форм рака.