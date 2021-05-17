Генетик заявил о связи микрофлоры кишечника с течением COVID-19

Британский специалист в области эпидемиологических исследований в генетике и автор книг о здоровом питании профессор Тим Спектор заявил, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 сильно страдает микрофлора кишечника, написал сайт RT.

По словам специалиста, состояние микробиома имеет большое значение для защиты от коронавируса.

«Главным образом микробиом поддерживает здоровье нашей иммунной системы, не дает ей слишком остро реагировать на внешние факторы, при этом обеспечивая ее готовность защищаться от вирусов и бактерий. Мы знаем, что у людей, которые тяжело переносили COVID-19 и оказались в больнице, микробиом кишечника находился в плачевном состоянии», — уточнил Спектор.

Тим отметил, что среди факторов, которые ухудшают состояние микробиома, лишний вес, диабет, социальная неустроенность и отсутствие сбалансированного питания. Он добавил, что на состав защитных микроорганизмов хорошо влияет включение в ежедневный рацион овощей, фруктов и оливкового масла.