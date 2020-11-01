Генетик оценил опасность нового смертельного заболевания

Она пояснила, что речь в данном случае идет о соматической реакции гена. Заразиться им нельзя, и встречается он не так часто.

«Это просто интересный случай, не так часто встречающийся», — пояснила генетик.

Также она подчеркнула, что проведенное исследование группы ученых из разных стран показало, что общее число людей с такой мутацией гена очень невелико.

Как напомнил «Царьград», группа специалистов объявила об открытии опасной генетической патологии, которой подвержены мужчины. При развитии внутри клеток легких и хрящей образуются пузырьки-везикулы, перерастающие в опухоли, поражающие клетки.

Смерть пациента наступает в 40% случаев. Заболевание объединяет сразу несколько синдромов, между которыми связи раньше не наблюдали. По официальным данным, количество пациентов с синдромом VEXAS составляет 50. Но в реальности их может быть намного больше.