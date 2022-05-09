Генетик назвал 6 продуктов, которые могут увеличить жизнь

Сбалансированное питание — это ключ к поддержанию нормального состояния здоровья. Чтобы разнообразить свой рацион, обеспечить организм нужными витаминами, следует обратить внимание на шесть продуктов. Они, помимо прочего, способствуют долголетию, рассказал биолог и профессор генетики Гарвардского университета Дэвид Синклер.

В список профессора попали авокадо, оливковое масло, брюссельская капуста, мускусная дыня, черника и орехи, написало издание Health.News.

Авокадо заняло первое место в топе суперфудов для долголетия, по версии Синклера, потому что в нем много полезных мононенасыщенных жиров и пищевых волокон. В авокадо много каротиноидов, минералов, омега-3, фитостеролов, полифенолов, белка, растворимой клетчатки и витаминов групп В, С, Е и К. Употребление авокадо помогает поддерживать баланс уровень холестерина и сахара в крови. Оно полезно для глаз, сердца и головного мозга.

Есть авокадо можно, например, с омлетом. Для этого его нужно порезать кубиками, также его можно намазывать на тосты, фаршировать яйцами, зеленью и специями. Есть вариант приготовить домашнее гуакамоле с авокадо, травами и приправами.

Оливковое масло занимает в списке второе место. Оно является отличным источником полезных жиров, богато полезными антиоксидантами, фитостеролами и витаминами.

Брюссельская капуста содержит витамины А, С и К, а также фолиевую кислоту. В овоще много калия и клетчатки, есть кемпферол и кверцетин.

На четвертом месте — мускусная дыня (или канталупа). По мнению генетика, дыни являются одними из самых питательных фруктов на планете. Они богаты бета-каротином, который организм преобразует в витамин А, способствующий укреплению зрения, улучшению состояния кожи и репродуктивной системы.

За дыней в списке следует черника. Эта ягода полезна из-за антиоксидантов, которые важны для здорового состояния кожи. Также они способствуют выработке коллагена. В чернике много витамина С, пищевых волокон, которые помогают поддерживать здоровый уровень сахара и холестерина в крови. Черника богата антоцианами, которые очень полезны для работы мозга.

Замыкают список кешью и бразильские орехи. Они содержат большое количество белка. Кешью также содержит медь и магний, в то время как бразильские орехи богаты селеном. Тем не менее эксперт посоветовал ограничить потребление бразильских орехов от одной до трех штук в день. В орехах много полезных жирных кислот омега-3 и омега-6.