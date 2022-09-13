Генетик Мальцева заявила, что пот выводит алкоголь из организма | 360°

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Генетик Мальцева заявила, что пот выводит алкоголь из организма

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Пот выполняет терморегулирующую функци, однако он обладает еще одним необычным свойством. Такой информацией поделилась биолог, генетик, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Специалист пояснила, что пот способен выходить из организма алкоголь. Таким образом значительно снижается нагрузка на печень. По этой причине поход в баню помогает уменьшить неприятные ощущения во время похмелья.

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«Пот выводит алкоголь из организма, чем снижает нагрузку на печень», — рассказала Мальцева.

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