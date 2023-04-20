Здоровье 20 апреля 2023, 15:44 Генетик Крутовский рассказал, что провоцирует старение Генетик Крутовский заявил, что старение происходит из-за мутаций

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Существует теория, которая объясняет процесс старения. О ней рассказал сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский, сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, с возрастом в геноме человека происходят мутации, что провоцирует процесс старения. Из-за изменений репарационный механизм становится менее эффективным. Крутовский подчеркнул, что данный процесс является случайным и зависит от везения, написал сайт kp.ru.

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«Частота соматических мутаций с возрастом увеличивается, и мутации накапливаются. Процесс этот более-менее случайный. И тут как повезет: смотря где мутация произойдет», — отметил эксперт.