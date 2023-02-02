Здоровье 02 февраля 2023, 16:35 Генетик Александр Карасев рассказал, как сохранить молодость без «уколов красоты»

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Инъекции стволовых клеток могут провоцировать развитие онкологических заболеваний, при этом сохранить молодость можно без препаратов. Об этом Pravda.Ru рассказал генетик, врач, директор лабораторного комплекса АБТ, член Европейского общества генетики человека Александр Карасев.

По его словам, не препараты являются лучшим средством от старения, а очень простые способы. Например, чтобы предупредить болезнь Альцгеймера, нужно хотя бы два часа в неделю уделять пешим прогулкам. Также стоит избегать переедания.

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«Мы можем дать эффективные рекомендации продления молодости, но никто не хочет их соблюдать, потому что рекомендации очень простые: режим, нормальный сон, отказ от вредных привычек», — рассказал Александр Карасев.