Здоровье 11 января 2024, 19:06 Гендиректор Vrachu.ru Степанюков: пчелиный мед обладает противовирусным эффектом

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Пчелиный мед обладает противовирусным, антиоксидантным и синергетическим эффектом. Об этом сообщил гендиректор сервиса Vrachu.ru Игорь Степанюков сайту kp.ru.

По словам эксперта, исследователи изучали действие меда как замену противокашлевым и антигистаминным препаратам, которые продаются без рецепта. Так, в научной работе показана даже более высокая эффективность меда в сравнении со средствами от кашля.

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Отмечается, что при появлении первых симптомов простуды специалисты советуют принимать несколько раз в день по ложке меда, разведенной в теплой воде.