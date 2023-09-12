Здоровье 12 сентября 2023, 14:49 Гендиректор GOOD Meat Тетрик: выращенное в лаборатории мясо можно маркировать как кошерное и халяльное

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Мясо, которое вырастили лабораторными методами, соответствует всем религиозным стандартам. Его можно маркировать как кошерное или халяльное. Об этом агентству Reuters сообщил генеральный директор GOOD Meat Джош Тетрик.

Эксперты надеются, что в будущем покупателями такого продукта станут последователи иудаизма и ислама, написал «Ридус».

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Сейчас искусственное мясо реализуют лишь небольшие магазины в США и ​​Сингапуре. Его получают из образцов клеток животных.