12 сентября 2023, 14:49
Гендиректор GOOD Meat Тетрик: выращенное в лаборатории мясо можно маркировать как кошерное и халяльное
Мясо, которое вырастили лабораторными методами, соответствует всем религиозным стандартам. Его можно маркировать как кошерное или халяльное. Об этом агентству Reuters сообщил генеральный директор GOOD Meat Джош Тетрик.
Эксперты надеются, что в будущем покупателями такого продукта станут последователи иудаизма и ислама, написал «Ридус».
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Сейчас искусственное мясо реализуют лишь небольшие магазины в США и Сингапуре. Его получают из образцов клеток животных.
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