Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призналась, что у нее рак

По словам Синдеевой, диагноз ей поставили в декабре 2019 года. Опухоль журналистке удалили, теперь ей предстоит радиотерапия.

Помимо близких гендиректор сообщила о заболевании сотрудникам «Дождя».

«Мне было важно сказать это именно потому, что, ну, это же про открытость. Твои сотрудники — это близкие люди, с которыми ты каждый день, больше, чем со своей семьей», — заявила она в разговоре с журналисткой Катериной Гордеевой, написавшей книгу «Победить рак».

Синдеева добавила, что будет и дальше в своей программе говорить об этой теме «с разными людьми, которые с этим столкнулись, которые через это прошли, для того, чтобы подсказать и помочь».

По ее мнению, обсуждение онкологии поможет решить часть психологических и практических проблем.

Наталья Синдеева — одна из основательниц радиостанции «Серебряный дождь», в 2010 году она запустила телеканал «Дождь». С 2014 года канал вещает только в интернете.