«Гемотест» направит часть выручки на поддержку детских фондов

Лаборатория «Гемотест» перечислит по пять рублей с каждого заказа в фонды, которые оказывают помощь тяжелобольным детям и их семьям.

Собранные средства направят четырем некоммерческим организациям, подопечными которых являются дети с серьезными заболеваниями. Деньги пойдут на оплату дорогостоящего лечения, покупку лекарственных препаратов, организацию реабилитации и другие меры поддержки.

Участие в акции примут фонд «Подсолнух», поддерживающий детей с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета, детский хоспис «Дом с маяком», специализирующийся на паллиативной помощи для тяжелобольных детей.

Также деньги получат фонд «Искорка», помогающий в лечении детей с онкологическими заболеваниями, и социальная гостиница «Добрый дом», размещающая семьи с онкобольными детьми, которые находятся на лечении в столичных специализированных центрах.

«В нашем доме 86 семей, жизнь которых перевернулась с болезнью ребенка. Многим родителям пришлось оставить работу, чтобы приехать в столичные медцентры, отдать все свои время, силы, сбережения на лечение детей. Но где и на что здесь жить? За счет пожертвований, в основном личных, мы даем таким семьям жилье, питание, предметы личной гигиены», — сообщила учредитель и генеральный директор фонда «Добрый дом» Юлия Ромейко.

Компания «Гемотест» работает во всех регионах России, поэтому акция объединит людей из самых разных уголков страны и позволит каждому оказать финансовую помощь.

Ежемесячно «Гемотест» бесплатно проводит для подопечных фондов обследования, которые необходимы для контроля, лечения и поддержания здоровья. В рамках благотворительной акции представители компании организуют встречи с руководителями фондов, чтобы обсудить реальные потребности и развитие форматов поддержки.

«Лабораторная диагностика — незаменимый инструмент в борьбе с тяжелыми заболеваниями — регулярные обследования помогают пациентам контролировать курс лечения и следить за динамикой. „Гемотест“ ежемесячно предоставляет для подопечных ряда благотворительных фондов диагностику на безвозмездной основе, а теперь направит денежные средства на их нужды», — добавила руководитель отдела по работе с фондами лаборатории «Гемотест» Мария Лучанская.

Благотворительная акция продлится с 5 июня по 5 июля 2022 года.