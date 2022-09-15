Гематолог Стуклов рассказал, чем опасна бытовая химия и косметика | 360°

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Гематолог Стуклов рассказал, чем опасна бытовая химия и косметика

Профессор Стуклов: бытовая химия и косметика провоцируют рак

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Профессор кафедры госпитальной терапии российского института дружбы народов, гематолог, доктор медицинских наук Николай Стуклов в беседе с Ura.ru объяснил, какую опасность несут в себе бытовая химия и косметика.

По словам профессора, использование бытовой химии и косметики — один из факторов риска развития лимфомы (онкологическое заболевание, при котором источником злокачественного опухолевого роста становится лимфатическая система — прим. ред.).

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«Достоверный фактор риска — это бытовая химия. То есть порошки, шампуни, духи, все, что синтезировано. Соединения, которые синтезированы искусственно и человек с ними никогда не сталкивался. И если они агрессивно длительное время воздействуют на организм, то это может быть провоцирующим фактором», — добавил он.

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Стуклов отметил, что чаще всего в зону риска попадают пожилые люди. Лимфома также может развиваться из-за ошибок в иммунной системе и из-за инфекционной нагрузки на организм.

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