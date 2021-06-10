Гематолог назвал менее подверженную тромбообразованию группу крови

Предрасположенность к тромбообразованию и сердечно-сосудистым заболеваниям напрямую зависит от группы крови человека. Об этом рассказала гематолог Юлия Ненашева, сообщил «Пятый канал».

Пациенты с I группой крови реже рискуют столкнуться с такими болезнями.

«При воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта», — отметила специалист.

В крови у людей с I группой содержится меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда, написала «Свободная пресса».

Группа крови влияет и на особенности репродуктивной системы человека. Последние исследования показали, что женщины с III группой крови реже других сталкиваются со сложностями с зачатием.

«Их высокий уровень факторов Виллебранда и восьмого фактора свертывания дает положительный протромботический потенциал и улучшает способность эмбриона к имплантации», — сказала Ненашева.

А женщинам с I группой крови не так просто забеременеть.

Необходимо знать характеристики своей группы крови, заявила гематолог. Эти особенности лежат в основе типа питания человека, методов его лечения и профилактики разных заболеваний.