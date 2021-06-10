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    10 июня 2021, 10:52

    Гематолог назвал менее подверженную тромбообразованию группу крови

    Алена Макаренко

    Предрасположенность к тромбообразованию и сердечно-сосудистым заболеваниям напрямую зависит от группы крови человека. Об этом рассказала гематолог Юлия Ненашева, сообщил «Пятый канал».

    Гематолог назвал менее подверженную тромбообразованию группу крови

    Пациенты с I группой крови реже рискуют столкнуться с такими болезнями.

    «При воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта», — отметила специалист.

    В крови у людей с I группой содержится меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда, написала «Свободная пресса».

    Группа крови влияет и на особенности репродуктивной системы человека. Последние исследования показали, что женщины с III группой крови реже других сталкиваются со сложностями с зачатием.

    «Их высокий уровень факторов Виллебранда и восьмого фактора свертывания дает положительный протромботический потенциал и улучшает способность эмбриона к имплантации», — сказала Ненашева.

    А женщинам с I группой крови не так просто забеременеть.

    Необходимо знать характеристики своей группы крови, заявила гематолог. Эти особенности лежат в основе типа питания человека, методов его лечения и профилактики разных заболеваний.