Гематолог назвал менее подверженную тромбообразованию группу крови
Предрасположенность к тромбообразованию и сердечно-сосудистым заболеваниям напрямую зависит от группы крови человека. Об этом рассказала гематолог Юлия Ненашева, сообщил «Пятый канал».
Пациенты с I группой крови реже рискуют столкнуться с такими болезнями.
«При воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта», — отметила специалист.
В крови у людей с I группой содержится меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда, написала «Свободная пресса».
Группа крови влияет и на особенности репродуктивной системы человека. Последние исследования показали, что женщины с III группой крови реже других сталкиваются со сложностями с зачатием.
«Их высокий уровень факторов Виллебранда и восьмого фактора свертывания дает положительный протромботический потенциал и улучшает способность эмбриона к имплантации», — сказала Ненашева.
А женщинам с I группой крови не так просто забеременеть.
Необходимо знать характеристики своей группы крови, заявила гематолог. Эти особенности лежат в основе типа питания человека, методов его лечения и профилактики разных заболеваний.