Здоровье 22 января 2024, 17:55 Гематолог Мисюрина предостерегла россиян от чрезмерного употребления витаминов

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Руководитель Гематологической службы ГКБ № 52, гематолог Елена Мисюрина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что чрезмерное употребление витаминов может привести к более скорому развитию и увеличению опухолевого процесса.

Витамины должны приниматься строго по назначению лечащего доктора.

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«В большом количестве если принимать, у человека также могут появиться побочные эффекты, он может чесаться, чихать, высыпания могут быть. Все должно быть в меру», — добавила медик.