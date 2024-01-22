22 января 2024, 17:55
Гематолог Мисюрина предостерегла россиян от чрезмерного употребления витаминов
Руководитель Гематологической службы ГКБ № 52, гематолог Елена Мисюрина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что чрезмерное употребление витаминов может привести к более скорому развитию и увеличению опухолевого процесса.
Витамины должны приниматься строго по назначению лечащего доктора.
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«В большом количестве если принимать, у человека также могут появиться побочные эффекты, он может чесаться, чихать, высыпания могут быть. Все должно быть в меру», — добавила медик.
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