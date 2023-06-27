Здоровье 27 июня 2023, 18:13 Гематолог Бычкова: очистить кровь можно с помощью процедуры плазмафереза

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Очистить и «омолодить» кровь можно с помощью специальных медицинских процедур. Подробнее о них рассказала врач-гематолог Светлана Бычкова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, «чистая» кровь необходима для нормальной работы организма. Убрать лишние продукты деградации поможет избирательное удаления плазмы с помощью плазмафереза.

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Врач отметила, что у этой медицинской процедуры имеются противопоказания, поэтому проводить ее необходимо после тщательного обследования.