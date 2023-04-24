Здоровье 24 апреля 2023, 14:58 Гематолог Бычкова назвала покалывания в пальцах главным признаком опасного загустения крови у пенсионеров

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Основными признаками загустения крови у пенсионеров, при котором нарушается кровообращение во внутренних органах, являются головные боли и покалывания в пальцах. Об этом сообщила врач-гематолог Светлана Бычкова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, на густую кровь укажет ее быстрое сворачивание в процессе забора материала. Загустение у пожилых людей также можно заподозрить при покалываниях в пальцах и головокружениях.

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Как сообщило Nation News, такое состояние крови грозит нарушением микроциркуляции в сосудах головного мозга и сердца.