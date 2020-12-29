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    29 декабря 2020, 19:06

    Где сдать тест на COVID-19 за 15 минут?

    Анастасия Максимовских, Елена Силиванова

    Новогодние праздники для многих — это время путешествий, корпоративов и встреч с друзьями. Если вы планируете поехать в отель или арендовать зал в ресторане — может понадобиться справка об отсутствии коронавируса. Сдать экспресс-тест на Сovid-19 можно, например, в мобильной лаборатории «Полимед».
    Где сдать тест на COVID-19 за 15 минут? | Изображение 1

    «В своей работе мы используем корейские тест-системы, одобренные и сертифицированные Росздравом. Результаты, полученные в этом исследовании, эквивалентны ПЦР-диагностике, единственное отличие — на ПЦР-диагностику обычно уходит 1-2 дня, у нас исследование занимает 15 минут», — рассказала главврач медицинского центра «Полимед» Елена Гаврикова.

    Где сдать тест на COVID-19 за 15 минут? | Изображение 2

    Для исследования у пациента берут мазок из носа, после чего он может отправляться по своим делам. В это время в лаборатории взятый материал помещают в специальный раствор, затем наносят его на тест. Если появляется одна полоска — результат отрицательный, то есть человек здоров. Две полоски будут означать положительный результат, нужно ограничить контакты и обратиться к врачу.

    Где сдать тест на COVID-19 за 15 минут? | Изображение 3

    Результаты теста пришлют на почту в течение 30 минут. Мобильные пункты планируют разместить в оживленных точках Москвы и Подмосковья. Подробную информацию и цены можно уточнить на сайте polymed.online.