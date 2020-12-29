Где сдать тест на COVID-19 за 15 минут?

«В своей работе мы используем корейские тест-системы, одобренные и сертифицированные Росздравом. Результаты, полученные в этом исследовании, эквивалентны ПЦР-диагностике, единственное отличие — на ПЦР-диагностику обычно уходит 1-2 дня, у нас исследование занимает 15 минут», — рассказала главврач медицинского центра «Полимед» Елена Гаврикова.

Для исследования у пациента берут мазок из носа, после чего он может отправляться по своим делам. В это время в лаборатории взятый материал помещают в специальный раствор, затем наносят его на тест. Если появляется одна полоска — результат отрицательный, то есть человек здоров. Две полоски будут означать положительный результат, нужно ограничить контакты и обратиться к врачу.

Результаты теста пришлют на почту в течение 30 минут. Мобильные пункты планируют разместить в оживленных точках Москвы и Подмосковья. Подробную информацию и цены можно уточнить на сайте polymed.online.