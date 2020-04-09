«Газпром» подтвердил смерть сотрудника от коронавируса. Концерн запустил массовое тестирование работников

В компании «Газпром трансгаз Югорск» подтвердили «360» смерть одного из сотрудников от коронавирусной инфекции. В качестве профилактической меры в «Газпром нефть» началось масштабное тестирование сотрудников предприятий.

В компании сообщили, что на первом этапе проверят свыше половины сотрудников, общее число которых превышает 80 тысяч человек. Руководство концерна надеется таким образом выявить инфицированных людей, у которых нет внешних симптомов заболевания.

По итогам тестирования будут приняты меры по их изоляции, лечению и выявлению всей контактной группы. На объектах непрерывного производства превентивное выявление скрытых форм является наиболее эффективным методом противодействия болезни.

Источник фото: телеканал «360»

«В „Газпром нефть“ уже началась реализация комплексной программы „Антивирус“, рассчитанная на охват всех сотрудников и работников нефтесервисных и обслуживающих организаций. Дезинфекционные мероприятия проводятся ежедневно, врачи следят за здоровьем сотрудников, которые обеспечены индивидуальными средствами защиты. Потоки людей на проходных компании разграничены, передача смен и вахт проводится бесконтактно», — уточнили в компании.

Под наблюдением врачей сейчас находятся находившиеся на межвахтовом отдыхе сотрудники. Для них созданы буферные зоны, которые они посещают перед выездом на месторождения. Персонал, способный выполнять свои обязанности дистанционно, переведен на домашний режим «удаленного офиса».