Здоровье 20 декабря 2023, 16:35 Гастроэнтеролог Зятенкова: сельдь особенно полезна для людей с диабетом

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Несколько кусочков сельди пойдут только на пользу людям с сахарным диабетом благодаря содержанию в продукте жиров омега-3. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Зятенкова Пятому каналу.

По словам специалиста, у таких пациентов очень часто возникает микро- и макроангиопатия — поражение сосудов в результате повышенного уровня глюкозы. Потребление достаточного количества омега-3 защитит сосуды от вредного воздействия сахара.

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При этом людям сельдь противопоказана гипертоникам, людям с болезнями почек и желудочно-кишечного тракта из-за содержания большого количества соли, сообщил «ФедералПресс».