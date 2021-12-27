Гастроэнтеролог Зиннатуллин рассказал, что соленья не стоит сочетать с алкоголем

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин назвал продукты, которые не стоит совмещать с алкогольными напитками. По словам специалиста, соленья, консервированные огурцы и помидоры могут увеличить нагрузку на кишечник. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Острые блюда и маринованные закуски могут увеличить нагрузку на кишечник. Это приведет к повышенному газообразованию, дискомфорту, нарушению стула», — рассказал врач.

Он отметил, что на Новый год не стоит злоупотреблять алкоголем и переедать, так как это может привести к острому панкреатиту и другим неприятным последствиям.

«Также не пейте на голодный желудок, особенно шампанское и газированные вина. Они способствуют быстрому опьянению и повышению кислотности желудочного сока, что не очень благоприятно может сказаться на здоровье тех, кто страдает заболеваниями желудка», — процитировали «Известия» слова Зиннатуллина.

Также врач порекомендовал не заедать алкоголь жирным мясом, салом и жареными продуктами.