Гастроэнтеролог Зиннатуллин назвал симптомы сальмонеллеза

Основные симптомы сальмонеллеза напоминают острую кишечную инфекцию. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

«Заболевание проявляется в виде диареи, тошноты, рвоты, повышения температуры. В тяжелых случаях может закончиться летальным исходом. Течение болезни может быть более тяжелым для маленьких детей и пожилых людей, а также для пациентов с ослабленным иммунитетом», — отметил врач.

Чаще всего заражение сальмонеллезом происходит от инфицированных животных — крупного рогатого скота и домашней птицы. Заразиться можно и через продукты животного происхождения — яйца, мясо, молоко. Чтобы избежать заражения, нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены.

«Нужно мыть руки, обрабатывать поверхности, это помогает в профилактике сальмонеллеза так же, как и в профилактике коронавирусной инфекции. Важно пить кипяченую или бутилированную воду, выбирать проверенные продукты, перед употреблением мыть их и подвергать тепловой обработке», — заключил Зиннатуллин.