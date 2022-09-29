Гастроэнтеролог Зименская посоветовала не есть выпечку и мороженое в холодное время года | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 14:50 Поделиться Telegram

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Viber Гастроэнтеролог Зименская посоветовала не есть выпечку и мороженое в холодное время года

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Гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская в беседе с «Общесвенной службой новостей» рассказала, какие продукты не стоит есть в осенне-зимний период.

В первую очередь медик посоветовала исключить мороженое, выпечку, которая часто содержит трансжиры, а также отказаться от прохладительных напитков.

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«Ни в коем случае нельзя есть зимой и осенью, да и летом желательно зажарки, шкварки, алкогольные напитки — это однозначно вредные вещи. Нету таких прямо-таки жестких ограничений, что именно зимой нельзя. Стоит отметить, что у нас разная конституция и мы отличаемся по качеству обмена веществ и биохимическим процессам, поэтому если одному что-то будет более благоприятно, то другому менее благоприятно», — добавила специалист.

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Врач отметила, что для некоторых людей прохладительные напитки могут стать серьезной проблемой.

«Аюрведа хорошо об этом рассказывает и о том, что по сезонам года предпочтительнее в питании. Есть люди ослабленные, астеничные, худенькие, которые всегда мерзнут. Для них охлаждающие напитки могут стать серьезной проблемой, влиять на пищеварение, ухудшать состояние, снижать теплообмен, другой типаж людей — горячие, активные, возможно с избытком массы тела, влияния будет меньше», — заключила Зименская.

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