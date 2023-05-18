Здоровье 18 мая 2023, 15:52 Гастроэнтеролог Вялов: вздутие живота вызывают сладости и хлеб

Читать 360tv в

Вздутие живота, которое сопровождается дискомфортными ощущениями тяжести и распирания в области желудка, может возникать из-за регулярного употребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, зачастую газообразование вызывают хлебобулочные изделия и сладости. Также к вздутию может привести употребление винограда в больших количествах.

Реклама

Чтобы избежать подобных неприятных ощущений, врач посоветовал убрать сахар из рациона.