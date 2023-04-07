Здоровье 07 апреля 2023, 12:59 Гастроэнтеролог Вялов: визуальное увеличение живота у худых девушек связано с особенностями фигуры

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Зачастую у худых девушек, которые следят за своим питанием и регулярно сидят на диетах, встречается вздутие живота. О том, с чем связано такое проявление, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, после приема пищи у худых девушек живот визуально может увеличиваться, это происходит из-за особенностей миниатюрной фигуры.

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Гастроэнтеролог отметил, что если вздутие не сопровождается болью, то болезнью такую особенность считать не нужно.