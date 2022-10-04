Гастроэнтеролог Вялов: в случае затрудненного глотания стоит отказаться от молока, пшеницы и сои | 360°

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Гастроэнтеролог Вялов: в случае затрудненного глотания стоит отказаться от молока, пшеницы и сои

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Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в разговоре с изданием ИА Nation News заявил, что некоторые болезни органов ЖКТ могут выражаться в виде затрудненного глотания и мнимой изжоги. Для того, чтобы этого избежать, стоит отказаться от некоторых продуктов.

«Бывает эозинофильный гастрит в желудке или эозинофильный энтерит в кишечнике, и другие. Оказывается, чтобы держать такую болезнь под контролем, достаточно исключить из диеты всего шесть продуктов», — сказал медик.

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Он посоветовал отказаться от молока, пшеницы, сои, яиц, орехов, рыбы и морепродуктов.

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По словам специалиста, некоторое время нужно придерживаться диеты, чтобы посмотреть, какая именно еда провоцирует появление изжоги и затрудненного глотания.

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