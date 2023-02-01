Здоровье 01 февраля 2023, 15:55 Гастроэнтеролог Вялов развенчал миф о несовместимости огурцов и помидоров

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Существует миф о том, что человеку не рекомендуется смешивать огурцы с помидорами и употреблять их вместе из-за разных процессов усвоения овощей. Однако такое суждение является заблуждением, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, такое сочетание овощей очень трудно назвать салатом, ведь в них содержится большое количество воды.

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Так, из 200 граммов овощного салата получится всего лишь два грамма полезной клетчатки, при таких маленьких количествах в организме не возникнет несовместимости.