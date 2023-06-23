Здоровье 23 июня 2023, 12:46 Гастроэнтеролог Вялов рассказал, то похудение на низкокалорийных диетах делает человека слабым и вялым

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Многие люди пытаются сбросить вес, прибегая к помощи голодания или диет с рационом на 500 калорий в сутки. О минусах таких способов сайту «Страсти» рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, во-первых, похудение на скудном питании будет недолгим, потом вес вернется. Кроме того, голодающий сталкивается с нарушениями в работе организма: проблемами со стулом и болями в желудке.

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Также быстрая потеря веса может спровоцировать риск мочекаменной болезни.

«Если уж и отважиться на такое быстрое похудение, то нужно принимать препараты из группы урсосана для нормализации состава желчи», — посоветовал Вялов.

Наконец, голодание нарушает метаболизм, делает человека слабым, вялым и уставшим.

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