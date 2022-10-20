Гастроэнтеролог Вялов рассказал, что вино противопоказано при некоторых заболеваниях | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 14:25 Гастроэнтеролог Вялов рассказал, что вино противопоказано при некоторых заболеваниях freepik

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Гастроэнтеролог Сергей Вялов рекомендовал отказаться от вина аллергикам, людям с заболеваниями почек и после инсульта. Об этом сообщил NEWS.ru.

«По поводу людей с аллергией стоит сказать, что вино имеет разнородный состав, а некоторые вещества могут вызывать перекрестные реакции», — рассказал врач.

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Также он добавил, что любые алкогольные напитки способны спровоцировать повторный инсульт у тех, кто его не так давно перенес. При болезнях почек вино тоже противопоказано, так как организму сложно справиться танинами, которые содержит напиток.

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Кроме того, алкоголь не стоит пить людям, сидящий на диете. Он может спровоцировать срыв, из-за чего все приложенные для похудения усилия будут сведены на нет, заключил Вялов.

Ранее нарколог Сергей Нурисламов заявил, что бокал сухого белого вина при сбалансированном питании пойдет на пользу организму. Он уточнил, что напиток лучше всего разбавить водой на две трети. В этом случае он действует на организм как кисломолочный продукт и по крепости примерно равен кефиру, заключил врач.