Здоровье 28 июля 2023, 13:56 Гастроэнтеролог Вялов рассказал, что идти плавать сразу после приема пищи нежелательно

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что идти купаться в море или в реку сразу после приема пищи не стоит.

Медик объяснил, что когда человек плавает, кровью должны в большей степени наполняться его мышцы, но если он только что поел, то кровью, в основном, наполняется кишечник.

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Если диафрагма активно работает при полном желудке, то создаются условия для появления изжоги, заметил гастроэнтеролог. Во время плавания у человека может случиться приступ аритмии или спазм бронхов.