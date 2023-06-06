Здоровье 06 июня 2023, 13:33 Гастроэнтеролог Вялов порекомендовал с осторожностью употреблять молочные продукты летом

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В летнее время возрастает количество пищевых отравлений из-за быстрого размножения бактерий в продуктах в теплой среде. О том, какую еду следует употреблять с особой осторожностью, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов «Известиям».

По словам специалиста, если нет возможности соблюсти все условия хранения скоропортящихся продуктов, то от них лучше всего отказаться. К такой пище, в первую очередь, относятся жидкие молочные продукты.

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Как сообщило Utro.ru,также летом очень важно следить за количеством соли в рационе.