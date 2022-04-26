Гастроэнтеролог Вялов пояснил, о каких проблемах говорят боли в боку и ком в горле

Боли в желудочно-кишечном тракте могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, в каких случаях стоит сразу же обращаться к врачу. Об этом сообщила «Москва 24».

Врач пояснил, что при проблемах с желудочно-кинечшым трактом человек может испытывать тошноту, слабость, сталкиваться с повышенным потоотделением, а также изменением цвета кала.

«Опасным является острый панкреатит. Поджелудочная железа начинает разваливаться и разлагаться прямо внутри тела человека под действием питания, алкоголя, курения, наследственных причин или вирусов», — пояснил медик.

Он добавил также, что боль в правом боку может являться признаком холецистита. Если же симптом ощущается в спине, то состояние говорит о воспалении желчного пузыря. Кроме того, при подобном заболевании возникает ощущение кома в горле, а также горечи во рту.