Гастроэнтеролог Вялов опроверг миф о целебных свойствах горячей и холодной воды

Существует мнение о том, что горячая или, наоборот, холодная вода натощак оказывает большое влияние на здоровье. Однако на самом деле температура воды не имеет никакого значения, считает гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Мнением эксперта поделилось РИА ФАН.

Советчики в Сети обещают, что холодная или горячая вода, выпитая натощак решает множество проблем со здоровьем. Они обещают устранение проблем с желчным пузырем, снижение давления, выведение камней из почек и стимуляцию иммунитета. В реальности же, хотя выпивать стакан воды натощак действительно полезно, от ее температуры ничего не зависит.

«Почти все эффекты холодной и горячей воды выдуманы. Холодную воду (или другую жидкость) целесообразно пить только при одном заболевании: она помогает от теплового удара. Горячая вода помогает только при переохлаждении организма. Других показаний для лечения водой нет», — пояснил врач.

Он добавил, что слишком горячая или ледяная вода может нанести вред, поскольку раздражает стенки желудка.