Гастроэнтеролог Вялов назвал продукты, провоцирующие рак поджелудочной железы

Жирные продукты очень плохо влияют на поджелудочную железу, употребление их в больших количествах может привести к ее воспалению и даже спровоцировать рак. Об этом NEWS.ru рассказал врач - гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

«Можно один раз съесть большущий кусок жирного сала или жирного торта и долбануть по поджелудочной. Это будет больнее для нее, чем регулярно переедать эти продукты, но не в таких больших количествах. Обильный пятничный вечер с большим количеством жиров может быть опаснее, чем злоупотреблять в течение года», — рассказал врач.

Поджелудочная железа не восстанавливается, однако человеческий организм использует только 10% ее мощности. По словам Вялова, предотвратить развитие воспалений и рака поджелудочной железы помогают содержащие ликопин овощи, в первую очередь речь идет о помидорах и шпинате.

«Можно убить 90% поджелудочной, оставшимися 10% пользоваться и нормально жить. Это расхолаживает многих людей. Возник панкреатит, вроде как ничего не случилось, но 10% поджелудочной потерял. Не поменял ни образ жизни, ни питание — потерял еще 10%. На оставшихся 80% продолжаем жить. Основные симптомы появляются только тогда, когда осталось всего 10%», — заключил гастроэнтеролог.