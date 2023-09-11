Здоровье 11 сентября 2023, 11:26 Гастроэнтеролог Вялов: газировка поможет избавиться от чувства тяжести после переедания

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Газированная вода позволит избавиться от чувства тяжести в желудке и ускорит переваривание тяжелой пищи. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, в подобных ситуациях лучше не принимать ферменты, они не помогут справиться с неприятными ощущениями. Спровоцировать более быстрое переваривание способна именно газировка.

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Врач также отметил, из-за переедания особенно страдают желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь.