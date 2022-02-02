Гастроэнтеролог Вялов: бутерброды с маслом могут быть опасны для сердца

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что бутерброды с маслом и сыром на завтрак могут представлять опасность для здоровья. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на instagram специалиста.

По его словам, это жирная еда, которая нагружает поджелудочную железу. Это провоцирует риск панкреатита.

Кроме того, такой завтрак может быть опасен для сердца, так как в нем много холестерина, который способствует развитию атеросклероза.

«Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт», — заключил Вялов.

Ранее нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, что большое количество яблок может навредить зубам. Она уточнила, что в яблоках множество полезных веществ. Среди них витамины A, С, В1, В2, РР и Е, магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций, цинк. Яблоки полезны для памяти, иммунитета и снижают риск развития рака.

«Однако употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса», — уточнила Цапкина.