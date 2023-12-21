Здоровье 21 декабря 2023, 15:30 Гастроэнтеролог Ткаченко предупредил, что в день можно выпивать не более одной банки энергетика

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В день рекомендуется выпивать не более одной банки энергетика. Причем этот напиток должен быть одобрен Роспотребнадзором, рассказал изданию «Ридус» врач-гастроэнтеролог Петр Ткаченко.

Медик предупредил, что переизбыток кофеина, который содержится в энергетиках, может спровоцировать тахикардию и другие недуги.

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«Кроме того, могут появиться и пищевой гепатит, и толерантность к глюкозе, и жировая болезнь печени. В общем, любой орган может дать сбой», — добавил Ткаченко.