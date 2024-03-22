Здоровье 22 марта 2024, 12:15 Гастроэнтеролог Ткаченко посоветовал следить весной за питанием, чтобы избежать обострения болезней

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Весна — это всегда тяжелое время для организма, поэтому важно следить за своим рационом, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко.

Он подчеркнул, что с приходом весны меняются биологические процессы в человеческом организме. Поэтому не стоит его перегружать, в том числе, и тяжелой пищей.

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«Меняются биологические ритмы, все перестраивается. Многие вещи мы не знаем, но то, как в природе все меняется, животные впадают в спячку, выходят, метаболизм меняется, происходят определенные биологические циклы, и у нас поэтому это тоже бывает», — отметил врач.

Как добавил RT, следуют отказаться от продуктов, которые способствуют выработке кислоты. В частности, лучше минимизировать острую, жирную и жареную пищу.

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