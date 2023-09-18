Здоровье 18 сентября 2023, 11:25 Гастроэнтеролог Тимощенко: супы не спасают от появления гастрита и язвы

Читать 360tv в

Многие люди считают жидкую пищу отличной профилактикой развития гастрита и язвы. Такое распространенное мнение является мифом, сообщила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как функциональная диспепсия, употребление супов может спровоцировать боли в животе. Такая пища полезна только при сохранении баланса рациона по содержанию белков, жиров и углеводов.

Реклама

Врач посоветовала отказаться от супов в рационе в случае, если они вызывают дискомфорт в желудке.