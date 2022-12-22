Здоровье 22 декабря 2022, 21:48 Гастроэнтеролог Терехова рассказала об опасности поедания бумажек с новогодними желаниями

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Гастроэнетролог Татьяна Терехова рассказала, что есть бумажки с новогодними желаниями небезопасно для здоровья. Об этом сообщил Life.

Она отметила, что в первую очередь это касается бумажек большого размера. Организму будет тяжело их переварить, уточнил RT.

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«Потому что это не специфичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения», — пояснила врач.

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