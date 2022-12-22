22 декабря 2022, 21:48
Гастроэнтеролог Терехова рассказала об опасности поедания бумажек с новогодними желаниями
Гастроэнетролог Татьяна Терехова рассказала, что есть бумажки с новогодними желаниями небезопасно для здоровья. Об этом сообщил Life.
Она отметила, что в первую очередь это касается бумажек большого размера. Организму будет тяжело их переварить, уточнил RT.
Реклама
«Потому что это не специфичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения», — пояснила врач.
Реклама
Врачи
Реклама
Реклама