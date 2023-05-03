Здоровье 03 мая 2023, 18:29 Гастроэнтеролог Свиридова рассказала, какие продукты нельзя есть при обострении гастрита Гастроэнтеролог Свиридова: при гастрите следует исключить фастфуд и сладкую газировку

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Заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что людям, которые страдают гастритом, следует, в первую очередь, отказаться от сладкой газировки и жирной пищи во время обострения заболевания.

По ее словам, жирная еда провоцирует желчеотделение и сокоотделение в желудке, стимулируя выработку соляной кислоты. То же самое касается фастфуда и различных соусов.

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«Под запретом и жирная пища (например, свинина, наваристый бульон на косточке), так как она провоцируют желчеотделение и сокоотделение в желудке, тем самым способствует повреждению его слизистой оболочки», — процитировало ИА Nation News медика.

Сладкая и холодная еда также плохо влияет на желудок, резюмировала специалист.