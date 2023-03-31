Здоровье 31 марта 2023, 16:22 Гастроэнтеролог Светлана Ужевко рассказала, как избежать весеннего обострения гастрита

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Гастрит — это заболевание, которое встречается у большого количества россиян и сезонно обостряется весной. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Ужевко.

Она подчеркнула, что обострение гастрита весной происходит на фоне нехватки витаминов и общей ослабленности организма. Как добавил сайт Runews, чтобы избежать этого, нужно скорректировать свое питание.

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«Чтобы избежать обострений весной, в первую очередь необходимо соблюдать диету — исключить из рациона жирное, жареное, острое, соленое, копченое, алкоголь, газировку, пряности и кофе», — отметила Светлана Ужевко.

Она также посоветовала людям с гастритом регулярно проходить обследования даже при отсутствии жалоб. По ее словам, это поможет предотвратить развитие патологий.

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