Здоровье 05 сентября 2022, 12:44 Поделиться Telegram

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Viber Назван опасный продукт для детей и беременных женщин Гастроэнтеролог Стукова рассказала, что грибы вредны для детей и беременных женщин

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Грибы содержат множество полезных веществ, но беременным женщинам и детям до 10 лет их лучше исключить из рациона. Об этом гастроэнтеролог Наталья Стукова рассказала изданию Lenta.ru.

Она пояснила, что у детей еще не сформированы железы внутренней секреции, поэтому грибы будут плохо усваиваться.

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«Противопоказано употреблять грибы людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения: поджелудочной железы, печени, желудка, тонкого кишечника. И нужно минимизировать их употребление в стадии ремиссии», — добавила врач.

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Стукова уточнила, что грибы могут навредить перечисленным категориям людей из-за большого содержания непитательных углеводов и структурных полисахаридов, которые организм просто не усваивает.

Кроме того, этим продуктом не стоит злоупотреблять и здоровым людям. Для каждодневного рациона они не подходят, заключила врач.

Гастроэнтеролог Елена Манило уточнила, что при проблемах с ЖКТ также противопоказаны кабачки. Они вызывают раздражение в органах пищеварения, уточнила эксперт. Также следует с осторожностью употреблять этот продукт людям с заболеваниями почек, так как кабачки имеют мочегонный эффект.

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