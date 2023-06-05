Здоровье 05 июня 2023, 18:25 Гастроэнтеролог Соколов: минеральная вода противопоказана людям с проблемами с почками и печенью

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Людям, страдающим нарушениями в работе печени и почек, следует отказаться от употребления минеральной газированной воды. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Андрей Соколов «Кубанским новостям».

По словам специалиста, у таких пациентов соленая вода с газом может усугубить ситуацию и привести к осложнениям. Также напиток может спровоцировать отеки из-за большого содержания натрия.

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Врач порекомендовал ограничить употребление минералки людям с заболеваниями сердца и гипертоникам, сообщил «Царьград».