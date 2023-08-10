Здоровье 10 августа 2023, 15:53 Гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, что недостаток пищевых волокон в рационе может вызвать запоры

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Недостаточное количество пищевых волокон в рационе может вызывать запоры и другие проблемы с пищеварением. Об этом изданию Life сообщил врач-гастроэнтеролог Шота Каландия.

Как объяснил медик, клетчатка жизненно необходима по той причине, что она способствует образованию мягкого стула и поддержанию нормальной функции кишечника, написал «Петербургский дневник».

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Кишечник негативно реагирует на жирную пищу и на быстрые углеводы. Из-за такой еды, по словам гастроэнтеролога, нарушается баланс микрофлоры. У человека появляется дисбактериоз и синдром раздраженного кишечника.