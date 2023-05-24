Здоровье 24 мая 2023, 18:26 Гастроэнтеролог Садыков: употребление чая вместе с красным мясом может препятствовать усвоению железа

Читать 360tv в

Употребление чайных напитков совместно с продуктами, содержащими железо, может препятствовать его усвоению в организме. Об этом сообщил врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков сайту aif.ru.

По словам специалиста, чай во время приема пищи не снижает активность пищеварительной системы и существенно не влияет на работу ЖКТ. При этом напиток нежелательно сочетать с красным мясом и шпинатом — дубильные вещества в чае мешают усвоению железа.

Реклама

Как сообщили «Народные новости», употребление напитка вместе с десертами может привести к увеличению веса.