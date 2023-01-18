Здоровье 18 января 2023, 17:29 Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, как навсегда избавиться от изжоги Гастроэнтеролог Садыков: нужно изменить образ жизни и наладить питание

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Многие люди страдают изжогой, при этом наиболее частая ее причина — это астроэзофагеальная рефлюксная болезнь, явление, при котором желудочный сок попадает в пищевод. Об этом Utro.ru рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Однако можно предотвратить неправильное распределение желудочного сока и , таким образом, навсегда избавиться от приступов изжоги. Для этого можно принять несколько мер.

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«Первая — образ жизни: снижение массы тела, исключение подъема тяжестей, налаживание питания, а также исключение курения, употребления очень жирной, жареной пищи, продуктов, повышающих газообразование», — заявил Рустем Садыков.

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Также он посоветовал спать, слегка приподняв к изголовью кровати голову, чтобы не давать желудочному соку подниматься вверх по пищеводу. Но врач отметил, что таким образом можно только убрать симптом, причину же изжоги должен определить специалист.